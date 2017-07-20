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Незаконный детский лагерь баптистов закрыт на Ямале по требованию прокуратуры

Общество
20 июля, 15:29 UTC+3 ТАСС

В ходе проверки в детском лагере были обнаружены массовые нарушения законодательства

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ТАСС, 20 июля. Несанкционированный детский лагерь религиозной организации баптистов закрыт по требованию прокуратуры в поселке Пуровский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в четверг в пресс-службе надзорного ведомства.

"В ходе проверки выявлен несанкционированный детский лагерь, организованный в поселке Пуровский на базе местной религиозной организации. В указанном лагере без предварительного уведомления контролирующих органов пребывало 30 детей в возрасте от 7 до 16 лет, в том числе четверо несовершеннолетних, прибывших из села Самбург. По требованию прокуратуры данный лагерь был закрыт", - отметили в пресс-службе, добавив, что лагерь организовали баптисты.

По данным ведомства, в детском лагере были обнаружены массовые нарушения законодательства. "У работников отсутствовали необходимые прививки и медицинские книжки, игровое оборудование не соответствовало требованиям, были нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей", - уточнили в прокуратуре.

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Санитарная обстановка в детских лагерях
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