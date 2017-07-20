Французским депутатам разрешено появляться в парламенте без галстука и пиджака

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Французские депутаты отныне имеют право появляться на заседаниях парламента без галстука и пиджака. Такое решение приняло бюро Национального собрания (нижняя палата парламента Франции - прим. ТАСС), специально рассмотревшее этот вопрос.

Высшая коллегиальная инстанция парламента официально заверила, что никаких требований к костюму депутатов теперь не предусмотрено. "Ношение галстука и пиджака в зале заседаний не является обязательным", - подтвердили в бюро Нацсобрания.

В кулуарах парламента высказали мнение, что эти разъяснения связаны с приходом в законодательную ассамблею большого числа новых депутатов. По итогам июньских выборов состав Нацсобрания пережил самое большое обновление в своей истории - впервые две трети депутатов вошли в нижнюю палату парламента.

На прошлой неделе новый дресс-код в Бурбонском дворце, где заседает нижняя палата, был установлен революционным путем. Депутаты новой фракции "Неподчинившаяся Франция" явились в парламент без галстуков. "Я в жизни не носил галстука и не думаю, что от меня этого потребуют избиратели", - заявил представитель этого политического движения Франсуа Рюфен.