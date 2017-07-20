Путин указал на недопустимость сокращения часов изучения русского языка в республиках РФ

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям, указал на недопустимость сокращения часов преподавания русского языка в национальных республиках России.

"Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, также не допустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это внимание", - сказал российский лидер.

Президент напомнил, что русский язык для нас является государственным языком, языком межнационального общения. "Его ничем заменить нельзя, он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны, его знать должен каждый", - подчеркнул Путин. При этом он также отметил, что языки народов России тоже являются неотъемлемой частью самобытной культуры народов страны. "Изучать эти языки - гарантированное Конституцией право, право добровольное", - добавил он.

Путин отметил, что все, связанное с традициями и национальной идентичностью, - тонкая и очень чувствительная сфера, и действовать в этой области необходимо крайне деликатно и мудро. Тем не менее, по его оценке, за последние годы в этой области наработан немалый и результативный опыт.