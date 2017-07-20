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В США заблокирован сайт AlphaBay, на котором торговали оружием и наркотиками

Общество
20 июля, 18:07 UTC+3 ТАСС

Сайт функционировал в режиме так называемого "теневого рынка"

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ТАСС, 20 июля. Власти США блокировали действовавший в интернете закрытый сайт под названием AlphaBay, на котором велась торговля незаконными товарами, в том числе наркотиками и оружием. Об этом объявило в четверг Министерство юстиции США в коммюнике, опубликованном на его сайте.

"Министерство юстиции сегодня объявило о блокировании крупнейшей криминальной рыночной площадки в интернете, AlphaBay, которая работала более двух лет и использовалась для продажи смертельно опасных наркотиков, краденых и поддельных удостоверений личности и устройств доступа к данным, контрафактных товаров, вредоносных программ и других средств компьютерного хакерства, огнестрельного оружия, токсичных химических веществ по всему миру", - говорится в сообщении американского Минюста.

Сайт AlphaBay функционировал в режиме так называемого "теневого рынка". Для того, чтобы получить доступ к нему, продавцы и покупатели использовали специальное программное обеспечение, обеспечивавшие их анонимность. В ноябре 2013 года власти США заблокировали работу другого подобного "теневого рынка" для продажи наркотиков и оружия - сайта Silk Road.

По данным американского Министерства юстиции, по числу размещенных объявлений AlphaBay в 25 раз превосходил Silk Road. Сайт AlphaBay использовали 40 тыс. нелегальных продавцов и 200 тыс. покупателей. Торговцы рекламировали на нем такие опасные наркотики, как героин и фентанил (анальгетик из класса опиоидов).

Операция по блокировке сайта AlphaBay проводилась совместно правоохранительными органами США, Таиланда, Нидерландов, Литвы, Канады, Великобритании, Франции и Европола.

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