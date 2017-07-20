Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил найти решение для соотечественников, лишившихся права на гражданство

Общество
20 июля, 19:15 UTC+3 ЙОШКАР-ОЛА ЙОШКАР-ОЛА 20, июля. /ТАСС

Около 100 тыс. соотечественников не могут получить гражданство из-за наличия у них различных мелких нарушений, отметил председатель высшего совета движения "Российский конгресс народов Кавказа"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил найти оптимальное решение проблемы с соотечественниками, лишившимися возможности получения российского гражданства из-за наличия у них незначительных нарушений законодательства РФ. Этот вопрос на заседании Совета по межнациональным отношениям озвучил председатель высшего совета движения "Российский конгресс народов Кавказа" Асламбек Паскачев.

Он отметил, что около 100 тыс. соотечественников, приехавших в РФ, не имеют возможности получения российского гражданства из-за наличия у них различных мелких нарушений. Путин поручил сформулировать конкретные предложения по данному вопросу.

"Я считаю, что это важно, я понимаю, о чем вы говорите и с удовольствием вас поддержу, - сказал президент. - Только нужно найти оптимальное решение".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сильный ВМФ позволит РФ занимать лидирующие позиции в мире
2
Путин заверил, что обратит внимание на угрозу для Самурского леса в Дагестане
3
В Московском регионе на 21 июля объявлен желтый уровень опасности
4
США оштрафовали ExxonMobil на $2 млн за контракты с "Роснефтью"
5
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева
6
Лопнуло терпение: Берлин пересматривает политику в отношении Анкары
7
Источник: Генпрокуратура предостерегла АСВ о недопустимости выплат вкладчикам "Югры"
Темы дня
Реклама