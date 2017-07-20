Путин поручил найти решение для соотечественников, лишившихся права на гражданство

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ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил найти оптимальное решение проблемы с соотечественниками, лишившимися возможности получения российского гражданства из-за наличия у них незначительных нарушений законодательства РФ. Этот вопрос на заседании Совета по межнациональным отношениям озвучил председатель высшего совета движения "Российский конгресс народов Кавказа" Асламбек Паскачев.
Он отметил, что около 100 тыс. соотечественников, приехавших в РФ, не имеют возможности получения российского гражданства из-за наличия у них различных мелких нарушений. Путин поручил сформулировать конкретные предложения по данному вопросу.
"Я считаю, что это важно, я понимаю, о чем вы говорите и с удовольствием вас поддержу, - сказал президент. - Только нужно найти оптимальное решение".