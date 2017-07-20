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В Италии скончался предполагаемый убийца кинорежиссера Пазолини

Общество
20 июля, 23:35 UTC+3 РИМ РИМ 20, июля. /ТАСС

Пьер Паоло Пазолини был жестоко убит в ночь на 2 ноября 1979 года на пустынном пляже Остии в окрестностях Рима

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РИМ, 20 июля. /ТАСС/. Марио Пелози, единственный осужденный за убийство итальянского поэта и кинорежиссера Пьера Паоло Пазолини (1922-1979), скончался в четверг в Риме. Пелози умер в онкологическом отделении столичного госпиталя "Джемеллм" в возрасте 59 лет, сообщает сайт газеты Corriere della Sera.

Пазолини был жестоко убит в ночь на 2 ноября 1979 года на пустынном пляже Остии в окрестностях Рима. Дело о его смерти до сих пор считается одним из самых запутанных в итальянской юриспруденции. Судом было признано, что 17-летний Пелози "действовал в одиночку, в порядке самообороны и в состоянии аффекта", и приговорил его к девяти годам и семи месяцам тюремного заключения.

Позднее Пелози признался, что был вынужден оговорить себя, и что подлинными убийцами были трое неизвестных мужчин. Многие эксперты утверждали, что за подлинными убийцами Пазолини стояли итальянские неофашисты - в отместку за последний фильм режиссера "Сало, или 120 дней Содома" о марионеточной республике Муссолини. Выдвигалась и другая версия: в смерти кинорежиссера были заинтересованы некие силы, которые хотели помешать Пазолини снять фильм о загадочной гибели в 1962 году Энрико Маттеи, главы итальянского нефтегазового концерна ЭНИ. Теперь, с уходом из жизни Пелози, эти и другие вопросы касательно гибели Пазолини могут навсегда остаться без ответа, считают обозреватели.

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