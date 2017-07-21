Российские военные возобновили помощь населению сирийской провинции Хама

ХАМА /Сирия/, 21 июля. /ТАСС/. Жители сирийской деревни Маардас в провинции Хама, получили от военнослужащих российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарную помощь, сообщил сотрудник центра Александр Воронцов.

"Центр по примирению возобновляет деятельность в провинции Хама. В населенный пункт Маардас мы привезли 800 продовольственных наборов. Продовольственная помощь вызвана тем, что совсем недавно здесь закончились боевые действия <...> То, что здесь натворили боевики, сложно описать словами <...>" - сказал он.

Представитель российского центра пояснил, что деревня несколько раз переходила под контроль то сирийских военных, то "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической организации). Боевики использовали танки, артиллерию, реактивные установки, а также смертников на заминированных грузовиках, чтобы отбить населенный пункт. Сейчас они отброшены примерно на 15 км.

По свидетельству российских военных, среди населения деревни имеются многочисленные жертвы, более 200 человек были ранены, не пощадила война и детей. Почти все строения - дома, школа и мечеть - разрушены, как и местная амбулатория. Именно поэтому вместе с военными в деревню прибыли российские врачи, которые принимают по 40-50 пациентов в день.

"Примерно половина из них - дети; основная патология - кожные заболевания, различного вида артриты, сахарный диабет, много гипертоников и людей с болезнями суставов", - отметил врач-эндоскопист Алексей Лучшев. По его словам, ситуация в деревне осложняется плохим качеством питания и долгим отсутствием медицинской помощи нуждающимся.