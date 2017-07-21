В НАМИ опровергли сообщения об обысках в организации

Школа шахмат Сергея Карякина откроется в КрымуСпорт 21 июля, 12:25
Apple выпустила обновление, предотвращающее взлом устройств через микросхему Wi-FiЭкономика и бизнес 21 июля, 12:17
Клуб КХЛ "Адмирал" погасил все задолженности по зарплатеСпорт 21 июля, 12:12
Безнадежные долги россиян достигли 247 млрд рублейЭкономика и бизнес 21 июля, 12:03
Экипаж Сотникова выиграл 13-й этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиковСпорт 21 июля, 11:59
Власти США опровергли слова Маска о выдаче разрешения на создание сверхскоростного поездаЭкономика и бизнес 21 июля, 11:44
Группа ИСТ снизила долю в "Объединенной вагонной компании" до 14,33%Транспорт 21 июля, 11:37
Бречалов выдвинул кандидатов в представители Удмуртии в СовфедеПолитика 21 июля, 11:34
Ветераны советского футбола возложили цветы к могиле Эдуарда СтрельцоваСпорт 21 июля, 11:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) опроверг сообщения СМИ о проводящихся в организации обысках.
"Никаких обысков у нас нет. Сегодня в НАМИ проводится совещание по вопросу развития электрического и беспилотного транспорта в России", - сообщили ТАСС в пресс-центре НАМИ. Представитель организации уточнил, что в связи с предстоящим мероприятием в научном центре усилены меры безопасности.
Ранее некоторые СМИ сообщили о проведении сотрудниками ФСБ обысков в научном центре. По данным СМИ, территория НАМИ оцеплена сотрудниками спецназа ОМОН.
Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт является ведущей в РФ научной организации в области автомобилестроения. НАМИ основан в 1918 году. Цели деятельности института - обеспечение инновационного развития отечественного автомобилестроения, инжиниринговая поддержка отечественных производителей по разработке и изготовлению прототипов (опытных образцов), повышение технического уровня, конкурентоспособности и комплексной безопасности автомобилей и их компонентов.