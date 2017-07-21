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В НАМИ опровергли сообщения об обысках в организации

Общество
21 июля, 11:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Ранее некоторые СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ проводят обыск в научном центре

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) опроверг сообщения СМИ о проводящихся в организации обысках.

"Никаких обысков у нас нет. Сегодня в НАМИ проводится совещание по вопросу развития электрического и беспилотного транспорта в России", - сообщили ТАСС в пресс-центре НАМИ. Представитель организации уточнил, что в связи с предстоящим мероприятием в научном центре усилены меры безопасности.

Ранее некоторые СМИ сообщили о проведении сотрудниками ФСБ обысков в научном центре. По данным СМИ, территория НАМИ оцеплена сотрудниками спецназа ОМОН.

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт является ведущей в РФ научной организации в области автомобилестроения. НАМИ основан в 1918 году. Цели деятельности института - обеспечение инновационного развития отечественного автомобилестроения, инжиниринговая поддержка отечественных производителей по разработке и изготовлению прототипов (опытных образцов), повышение технического уровня, конкурентоспособности и комплексной безопасности автомобилей и их компонентов.

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