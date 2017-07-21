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Минздрав РФ оперативно рассмотрит жалобы пациентов с ВИЧ на обеспечение препаратами

Общество
21 июля, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Информацию жалобах должна предоставить в Министерство организация "Пациентский контроль"

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ оперативно рассмотрит жалобы пациентов с ВИЧ-инфекцией, обратившихся в организацию "Пациентский контроль" с информацией об отсутствии препаратов для антиретровирусной терапии в некоторых регионах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе федерального ведомства.

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Ранее СМИ сообщили, что организация "Пациентский контроль" обратилась Минздрав РФ и к главному внештатному специалисту Минздрава РФ по ВИЧ-инфекции с просьбой разобраться в ситуации, когда пациенты с ВИЧ в отдельных регионах жалуются на отсутствие антиретровирусных препаратов.

"Мы готовы в самый короткий срок рассмотреть каждую жалобу индивидуально, если соответствующая информация будет представлена "Пациентским контролем" в министерство", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве также напомнили, что с 2017 года антиретровирусные препараты закупаются для регионов централизованно за счет средств федерального бюджета на основании заявок, представленных региональными медучреждения.

"К настоящему моменту практически все закупки на федеральном уровне полностью завершены, необходимые препараты поставляются в регионы", - уточнили в Минздраве РФ.

По данным ведомства, "централизация закупок, по предварительным оценкам, позволила сэкономить около 4 млрд рублей, что позволило приобрести большее количество препаратов".

"В целом же Министерство закупило больше дорогостоящих препаратов для лечения ВИЧ, чем все регионы годом ранее", - уточнили в пресс-службе.

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