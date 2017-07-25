Сорванный "Эдельвейс": 75 лет назад началась битва за Кавказ

Немецкие войска двинулись от захваченного Ростова-на-Дону к Кавказскому хребту 25 июля 1942 года. Наступление на Кавказ вели 170 тыс. солдат и офицеров вермахта под командованием генерал-фельдмаршала Вильгельма Листа. В их распоряжении было 1130 танков, 4540 пушек и минометов и около 1000 самолетов.

Так началась операция "Эдельвейс", в ходе которой вермахт должен был решить задачу по захвату Кавказа и уничтожению Черноморского флота. Это ослабило бы Советский Союз и нарушило его связи с внешним миром. Фашистская Германия в случае успеха получала запасы нефти и создавала себе выгодные условия для вторжения на Ближний и Средний Восток.

Северный Кавказ к этому времени был главным союзным госпиталем. Сюда привозили тяжело раненных, которых нельзя было оставлять в ближайшем тылу из-за необходимости длительного лечения. Всего в годы войны на территории северокавказских республик было развернуто 134 госпиталя на 82 тыс. коек. 100 госпиталей на 32 тыс. коек было открыто только на Кавказских Минеральных Водах, госпитали принимали раненых в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестане.

Кавказ обеспечивал обороняющуюся страну топливом и машинными маслами, металлами и углем. Тысячи заявлений добровольцев поступили в военкоматы кавказских республик и областей в первые дни войны, а к концу 1941 года в Красную армию было призвано уже 450 тыс. человек.

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До середины августа немцы захватили большую часть Новороссийска, Ворошиловск (сейчас — Ставрополь), Майкоп, Пятигорск, Черкесск, Краснодар. Противник взял в плен 309 тыс. военнослужащих Южного и Северо-Кавказского фронтов, потеряв при этом около 54 тыс. человек. В сентябре 42-го противник был остановлен под Малгобеком.

Затруднения вермахта на Кавказе способствовали победе Красной армии в Сталинграде. А исход Сталинградской битвы осложнил положение немецких войск на кавказских территориях. В январе 1943 года войска Южного фронта приступили к операции по освобождению Северного Кавказа. Началось наступление на ростовском и сальском направлениях. К этому времени личный состав советских войск Южного и Закавказского фронтов составлял 1 млн 54 тыс. 316 человек при 11 341 орудии, 1278 танках и 900 самолетах. У вермахта на Кавказе было 743 тыс. человек, 5290 орудий, 700 танков, 530 самолетов.

В феврале начались упорные бои за Новороссийск, которые продолжались до сентября и завершились освобождением города. 17 января войсками 37-й армии был освобожден Черкесск, войска 44-й армии вышли к Ставрополю. 20 января один из отрядов ворвался в город, а 21 января город был взят советскими войсками. 24 января войска северной группы советских войск освободили Армавир и станцию Лабинскую.

Битва за Кавказ продолжалась 442 дня на линии фронта протяженностью 1000 км и глубиной 800 км. Это было одно из самых крупных и кровавых противостояний Великой Отечественной войны. Потери советских войск на Кавказе превысили 1 млн человек.

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