Госдума приняла закон о компенсационном фонде дольщиков

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон о компенсационном фонде дольщиков.

В первом чтении документ депутаты приняли 14 июня.

Фонд дольщиков станет публично-правовой компанией

В первом чтении документа речь шла о фонде как некоммерческой организации. Ко второму чтению была утверждена формулировка о том, что этот фонд будет публично-правовой компанией. Депутаты изменили название закона, он будет называться "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности - банкротстве застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Публично-правовая компания, которая учреждается Российской Федерацией, будет преобразована из правительственного фонда в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

Статус публично-правовой компании предусматривает установление требования к раскрытию информации о ее деятельности - речь идет о требованиях к порядку проверки такой деятельности, в том числе к аудиту отчетности, к системе внутреннего контроля, к распределению полномочий органов управления и порядку совершения сделок с заинтересованностью.

Парламентский контроль над деятельностью фонда будет усилен: в наблюдательный совет публично-правовой компании будут входить также парламентарии, по одному представителю от каждой палаты парламента.

В законе также прописан исчерпывающий перечень активов, в которые могут инвестироваться временно свободные средства.

Отчисления застройщиков и конкурс

Размер обязательных отчислений застройщиков в компенсационный фонд будет установлен на уровне 1,2% от планируемой стоимости многоквартирного дома. Такую величину ранее предлагал Минстрой. Исключена возможность вариативного подхода по определению цены для каждого застройщика. Эта ставка будет пересматриваться не чаще, чем один раз в год, она будет определяться федеральным законом.

Законопроект также включает в себя нормы о конкурсном отборе застройщиков, которые претендуют на получение средств компенсационного фонда для достройки проблемных объектов. Закрепляются условия для получения застройщиком средств компенсационного фонда. Застройщик также должен соответствовать установленным правительством РФ нормативам финансовой устойчивости.

Из закона исключены нормы о внесудебном порядке приостановления деятельности застройщика по привлечению средств участников долевого строительства, наделявшем контролирующий орган неограниченным административным влиянием на бизнес. В документ включены нормы, касающиеся аккредитации арбитражных управляющих в АИЖК и фонде, а также квалификационные требования к арбитражным управляющим.

Документ прописывает возможность самостоятельного принятия дольщиками решения о выборе между получением возмещения и возможностью достроить проблемный объект за счет средств компенсационного фонда.

Застройщики будут заниматься только строительством

Закон накладывает на застройщика ограничения на совершение иных видов операций, не связанных с реализацией проекта строительства жилья. Устанавливается принцип: "одна компания - одно разрешение на строительство". Это означает, что крупная компания может создавать проектную компанию, которую должна обеспечить соответствующим объемом средств, и такая проектная компания занимается одним объектом, также под каждую проектную компанию создается отдельный банковский счет.

Ужесточаются финансовые требования к застройщику: он будет обязан поддерживать достаточность собственных средств на протяжении всего срока строительства в размере 10% от планируемой стоимости проекта. Также застройщик должен будет обеспечить минимальный остаток средств на счете в уполномоченном банке в размере 10% от проектной стоимости на дату получения разрешения привлекать средства участников долевого строительства.

Вводится обязательное банковское сопровождение деятельности застройщика, он должен будет в обязательном порядке открыть счет, причем только один, через который будут осуществляться все расчеты по ведению строительства.

Ужесточаются требования к органам управления застройщика и его участникам. В частности, будет запрещено вхождение в состав органов управления застройщика лиц, имеющих неснятую и непогашенную судимость за экономические преступления, а также лиц, деятельность которых стала прямой или косвенной причиной банкротства юридического лица.

Закон также прописывает ведение реестра недобросовестных застройщиков. Детально прописывается процедура банкротства застройщика.

Предусматривается создать единую информационную систему, в которой будут участвовать все дома, к которым застройщики начинают привлекать средства. Она должна заработать не позднее 1 января 2018 г.