Глава Якутии распорядился увеличить на 300 млн рублей резервный фонд ЧС

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Резервный фонд ЧС Якутии будет увеличен на 300 млн рублей для ликвидации последствий весеннего паводка в Среднеколымском районе. Об этом в пятницу заявил глава Якутии Егор Борисов во время совещания с членами правительства региона по итогам поездки в пострадавший район.

"Необходимо увеличить резервный фонд республики по ликвидации последствий ЧС на 300 млн рублей. При сокращении расходов бюджета не трогайте программы и инвестиционные проекты, касающиеся северных и арктических районов", - сказал он.

Как пояснил ТАСС замминистра финансов республики Павел Багынанов, в фонде ЧС осталось 9 млн рублей. "Сейчас мы будем добавлять 300 млн рублей из других источников. Бюджетный кодекс это позволяет делать", - добавил он.

В общей сложности в резервном фонде ЧС на этот год было заложено 170 млн рублей, большая часть средств уже израсходована на работы по тушению лесных пожаров и ликвидацию последствий паводков.

Кроме того, глава Якутии распорядился в срочном порядке организовать доставку стройматериалов и продовольственных товаров в Среднеколымский район. "Людям до зимы необходимо просушить свои дома, поэтому в ближайшие дни надо сформировать груз стройматерилов и расходных материалов для доставки в село Березовка, где вода ушла. Водным транспортом грузы будут идти слишком долго, поэтому необходимо привлечь вертолеты Ми-26 для оперативной доставки. Также люди просят организовать "зеленые рейсы" по доставке продуктов питания", - сказал Борисов.

Наиболее сложная ситуация с паводком в Якутии сложилась в арктической зоне - в Среднеколымском районе, где весенним паводком затоплено три населенных пункта: Березовка, Сватай и Аргахтах, в двух последних селах высокие уровни воды сохранятся до осени. "У людей из-за того, что на протяжении длительного периода дома стоят в воде, фундаменты гниют, печки затоплены, дома обогревать нечем, горюче-смазочные материалы на исходе, так как люди по деревне передвигаются только на лодках", - подчеркнул глава региона.