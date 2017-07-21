Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи подали более 110 тыс. россиян

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 110 тыс. россиян подали заявки для регистрации в качестве участников и волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в России в октябре. Об этом заявил председатель оргкомитета фестиваля, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В пятницу Кириенко провел встречу с руководителями региональных подготовительных комитетов фестиваля на площадке Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов". "Приятно осознавать, что у нас есть более 110 тыс. (количество поданных заявок от претендентов из РФ на участие в фестивале и в волонтерской программе - прим. ТАСС) неравнодушных, талантливых человек, готовых потратить свою энергию на то, чтобы это событие стало лучшим", - приводит слова Кириенко пресс-служба ВФМС.
"Сейчас мы выходим на финишную прямую, и я приехал к вам с единственной главной целью - узнать, что еще можно и нужно сделать, чтобы фестиваль получился самым лучшим. Хотелось, чтобы прибывшие гости почувствовали, что такое Россия, и уехали с четким представлением, какая это современная страна", - добавил Кириенко.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики, при этом половину от всех участников составят иностранцы. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.
Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укреплять международные связи, а также "развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".