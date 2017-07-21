Путин признался, что не пользуется соцсетями и не имеет отношения ни к одному аккаунту

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников "Сириуса", признался, что не пользуется социальными сетями и не имеет отношения ни к одному из существующих аккаунтов.
"У меня тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до Instagram. Я думаю как бы до койки, до постели побыстрее добраться, - сказал он. - Я лично практически этим (соцсетями, - прим. ТАСС) не пользуюсь", - сказал глава государства.
По словам президента, сотрудники Аппарата и Администрации президента очень активно пользуются интернетом и соцсетями в том числе. При этом Путин отметил, что знает о существовании тысяч аккаунтов, которые так или иначе используют его имя. "Я не имею ни к одному из них никакого отношения, так чтобы вам и другим пользователям это было понятно. Все, что там пишут от моего имени - это не я", - добавил президент, выразив надежду на то, что хозяева этих аккаунтов ничего дурного не пишут от его имени.