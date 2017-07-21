Путин рассказал, что полученный в детстве отпор научил его уважать других

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин признался, что отпор, полученный им в детстве после некорректного поведения, научил его уважать других людей.

"Одно из моих ярких впечатлений, которое до сих пор сохранилось, - это мое некорректное поведение в отношении другого человека и его резкий отпор на это мое поведение. Это было неоднократно, но это учит тебя не просто вежливому отношению к другим людям, а учит уважать других людей", - сказал Путин, отвечая на вопрос воспитанника центра "Сириус" о самом ярком детском воспоминании.

Путин также рассказал, что считает умение сдерживать эмоции преимуществом в отношениях с людьми, а проявление агрессии - слабостью.

"Конечно, и у меня постоянно возникают такие стрессовые и полустрессовые ситуации, мне многое не нравится, но все-таки я научился себя сдерживать. И не знаю, как оно со стороны смотрится, но я считаю, что мне это удается, и, более того, полагаю, что это является большим преимуществом в отношениях с людьми, особенно в отношении тех и в отношениях с теми, кто эти эмоции сдерживать не может. Если же у меня иногда срыв какой-то получается (что чрезвычайно редко бывает), я, честно говоря, на себя очень сержусь, потому что считаю, что проявление агрессии в сегодняшнем мире, в сегодняшнем социуме, в отношениях между людьми, - это отчасти проявление слабости, а мне это не нравится", - сказал глава государства.

Президент в пятницу проводит в Сочи заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" и встречается с участниками июльской смены образовательного центра "Сириус". Центр был создан фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе главы государства в декабре 2014 года. Сам Путин возглавил попечительский совет фонда.

Цель "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей из всех регионов России, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта и естественно-научных дисциплин. Ежемесячно в "Сириусе" проходят бесплатное обучение 600 детей в возрасте 10-17 лет. С начала работы центра обучение здесь прошли более 15,4 тысячи одаренных школьников из 85 регионов России.