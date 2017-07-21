Путин рассказал историю о кремлевских поварах, перепутавших морские и куриные гребешки

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников "Сириуса", рассказал историю, которая произошла с кремлевскими поварами, когда он впервые был избран на пост президента. Ведущие "Недетского разговора" предложили главе государства модернизированную версию одной из самых популярных программ канал НТВ - "Своей игры". Путин выбрал категорию тем "кот в мешке", куда организаторы отнесли самые неожиданные вопросы. Один из воспитанников "Сириуса" сказал, что хотел бы узнать каков президент в обычной жизни, хочется ли ему, например, съесть гамбургер или погулять по Москве без охраны.

"Хотите расскажу вам историю? Там ребята на меня обидятся наверное, которые со мной работают, но она интересная, хотя и простая, - сказал он. - Я когда стал президентом, в Кремле готовят что-то и меня спрашивают: "Владимир Владимирович, а что вы любите, что бы вы хотели, чтобы вам приготовили?" Я им отвечаю: "Что вы готовите, то и нормально, ничего такого не нужно".

При этом он вспомнил, что накануне был на каникулах как турист. "Я говорю: "Ну вот гребешки можно было бы", они говорят: "Хорошо". На следующий день приносят гребешки и говорят: "Нравятся вам гребешки?" Я говорю: "Да ничего", а сам про себя думаю, какой-то необычный очень вкус. А они говорят: "Ну слава богу, что вам понравилось, а то мы столько кур зарезали". Они решили, что гребешки - это куриные гребешки. У нас народ простой, чтобы вы понимали, что там нет никаких особенностей, правда, теперь они тоже знают, что такое гребешки, что это морепродукт на самом деле", - поделился воспоминаниями Путин.

При этом глава государства рассказал и о других особенностях президентского быта и существующих ограничениях. "Так просто пойти разгуливать по улице наверное... Вы сами понимаете, движение остановится. Хотя, как предоставляется возможность, я стараюсь все-таки с людьми поговорить, пообщаться", - отметил он. По мнению президента, даже такие мимолетные встречи полезны.

Российский лидер также рассказал, что несмотря на плотный график старается выделять время и на что-то другое помимо работы.