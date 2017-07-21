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Путин рассказал историю о кремлевских поварах, перепутавших морские и куриные гребешки

Общество
21 июля, 17:45 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 21, июля. /ТАСС

При этом глава государства рассказал и о других особенностях президентского быта и существующих ограничениях

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников "Сириуса", рассказал историю, которая произошла с кремлевскими поварами, когда он впервые был избран на пост президента. Ведущие "Недетского разговора" предложили главе государства модернизированную версию одной из самых популярных программ канал НТВ - "Своей игры". Путин выбрал категорию тем "кот в мешке", куда организаторы отнесли самые неожиданные вопросы. Один из воспитанников "Сириуса" сказал, что хотел бы узнать каков президент в обычной жизни, хочется ли ему, например, съесть гамбургер или погулять по Москве без охраны.

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"Хотите расскажу вам историю? Там ребята на меня обидятся наверное, которые со мной работают, но она интересная, хотя и простая, - сказал он. - Я когда стал президентом, в Кремле готовят что-то и меня спрашивают: "Владимир Владимирович, а что вы любите, что бы вы хотели, чтобы вам приготовили?" Я им отвечаю: "Что вы готовите, то и нормально, ничего такого не нужно".

При этом он вспомнил, что накануне был на каникулах как турист. "Я говорю: "Ну вот гребешки можно было бы", они говорят: "Хорошо". На следующий день приносят гребешки и говорят: "Нравятся вам гребешки?" Я говорю: "Да ничего", а сам про себя думаю, какой-то необычный очень вкус. А они говорят: "Ну слава богу, что вам понравилось, а то мы столько кур зарезали". Они решили, что гребешки - это куриные гребешки. У нас народ простой, чтобы вы понимали, что там нет никаких особенностей, правда, теперь они тоже знают, что такое гребешки, что это морепродукт на самом деле", - поделился воспоминаниями Путин.

При этом глава государства рассказал и о других особенностях президентского быта и существующих ограничениях. "Так просто пойти разгуливать по улице наверное... Вы сами понимаете, движение остановится. Хотя, как предоставляется возможность, я стараюсь все-таки с людьми поговорить, пообщаться", - отметил он. По мнению президента, даже такие мимолетные встречи полезны.

Российский лидер также рассказал, что несмотря на плотный график старается выделять время и на что-то другое помимо работы.

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