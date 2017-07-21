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Почти 20 технопарков будут созданы до конца года

Общество
21 июля, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Президент РФ Владимир Путин напомнил о создании целой системы грантовой поддержки по различным направлениям для молодых исследователей

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Технопарки создаются в 17 регионах в рамках поддержки молодых ученых. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин в рамках программы "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

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"Технопарки создаются в 24 регионах - 24 технопарка создано уже для молодых людей, и еще в 17 регионах будет создано до конца этого года. Поэтому в целом вам есть куда обратиться", - сказал Путин воспитанникам "Сириуса", которые интересовались, будут ли реализованы их научные проекты.

"Мне бы хотелось, чтобы это все видело свет, в значительной степени [воплощение в жизнь] зависит, насколько интересны эти проекты, насколько они востребованы и перспективны. У нас создана целая система грантовой поддержки по различным направлениям для молодых исследователей", - отметил президент.

"В рамках АСИ (Агентство стратегических инициатив - прим. ТАСС) есть целая линейка, связанная с поддержкой молодых специалистов в разных областях. У нас по линии "Роснано" есть такие возможности, по линии "Сколково", которые делают технопарки", - уточнил Путин.

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