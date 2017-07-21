Почти 20 технопарков будут созданы до конца года

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Технопарки создаются в 17 регионах в рамках поддержки молодых ученых. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин в рамках программы "Недетский разговор с Владимиром Путиным".
"Технопарки создаются в 24 регионах - 24 технопарка создано уже для молодых людей, и еще в 17 регионах будет создано до конца этого года. Поэтому в целом вам есть куда обратиться", - сказал Путин воспитанникам "Сириуса", которые интересовались, будут ли реализованы их научные проекты.
"Мне бы хотелось, чтобы это все видело свет, в значительной степени [воплощение в жизнь] зависит, насколько интересны эти проекты, насколько они востребованы и перспективны. У нас создана целая система грантовой поддержки по различным направлениям для молодых исследователей", - отметил президент.
"В рамках АСИ (Агентство стратегических инициатив - прим. ТАСС) есть целая линейка, связанная с поддержкой молодых специалистов в разных областях. У нас по линии "Роснано" есть такие возможности, по линии "Сколково", которые делают технопарки", - уточнил Путин.