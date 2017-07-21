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Путин признал неравенство в уровне зарплат мужчин и женщин

Общество
21 июля, 19:30 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 21, июля. /ТАСС

Президент РФ также отметил, что в странах Евросоюза существует та же проблема

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе общения с воспитанниками образовательного центра "Сириус" признал, что в России значительно отличается средний уровень зарплат мужчин и женщин.

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"Есть один из вопросов на международном уровне, к которому мы постоянно обращаемся. Это образование девочек. Во многих странах мира это огромная проблема - девочек не допускают до образования в силу различных религиозных проблем, связанных с традициями культурными в тех или иных странах", - сказал президент в пятницу в рамках программы "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

Таких проблем, по словам президента, нет. "Но у нас есть другие проблемы, связанные с защитой прав женщин. Это касается уровня заработной платы. Она характерна не только для нас. Если мы посмотрим на развитые экономики, на европейские страны, страны Евросоюза, там то же самое - там средний уровень заработной платы женщин значительно ниже, чем средний уровень зарплаты у мужчин", - отметил глава государства, добавив, что об этом говорит "голая статистика".

Путин также напомнил, что феминизм зародился очень давно как движение по защите прав женщин. "Изначально, и, в целом, тут нет ничего плохого. Наоборот, я считаю, что это правильное, хорошее направление. Поэтому заниматься этим вопросом точно нужно. Вопрос только в том, чтобы любая сфера деятельности не извращала себя, чтобы с ума на этой почве никто не сходил, так иногда случается", - сказал президент.

Зарплаты глав учебных заведений

 Президент РФ считает, что зарплаты руководства учебных заведений не должны в разы превышать доходы преподавателей. 

"Нужно, чтобы в научных заведениях, и в высших учебных заведениях руководители понимали, что их уровень дохода и уровень дохода рядового сотрудника не должен отличаться в разы, а к сожалению во многих случаях сегодня это так, поэтому нам придется внести определенные коррективы", - сказал он.

При этом глава государства отметил, что уровень зарплат не может быть одинаковым во всех сферах, но в России поставлена задача увеличения доходов работников научной и образовательной сферы к 2018 году на 200% от средней по экономике.

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