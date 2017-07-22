Сайт знакомств Ashley Madison выплатит $11,2 млн пользователям, пострадавшим от кибератаки

Группа Linkin Park отменила концертный тур после смерти вокалистаКультура 22 июля, 1:29
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев лишен российского гражданстваОбщество 22 июля, 1:03
"Зенит" Манчини сыграет с "Рубином" Бердыева в чемпионате России по футболуСпорт 22 июля, 0:42
Новый директор по коммуникациям Белого дома обещает наладить отношения Трампа со СМИМеждународная панорама 22 июля, 0:33
Баскетболист Швед подписал контракт с "Химками" до 2020 годаСпорт 21 июля, 23:58
Системный сбой: футболисты ЦСКА проиграли "Локомотиву", пропустив непривычно многоСпорт 21 июля, 23:53
Рогозин назвал чушью информацию о своем прилете в Молдавию на военном самолетеПолитика 21 июля, 23:34
Вратарь "Локомотива" Гилерме поддерживает лимит на легионеров в заявке по схеме "10+15"Спорт 21 июля, 23:07
Ласицкене выиграла 14-й турнир подряд, победив на этапе "Бриллиантовой лиги" в МонакоСпорт 21 июля, 22:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Суд в США в пятницу в предварительном порядке одобрил соглашение, достигнутое в рамках урегулирования спора между интернет-порталом знакомств Ashley Madison и его пользователями, личные данные которых были украдены в результате хакерской атаки. Владельцы сайта выплатят пострадавшим в общей сложности $11,2 млн, сообщило агентство Associated Press (AP).
Выплату одобрил судья в Сент-Луисе (штат Миссури) Джон Росс. Окончательное решение по данному вопросу он примет в ноябре, поэтому подлежащая выплате сумма в итоге может незначительно измениться.
Базирующийся в Канаде интернет-портал Ashley Madison в 2015 году взломали неизвестные хакеры. В результате личные данные миллионов его пользователей были выложены в интернет. Выяснилось, что в этом массиве информации есть в том числе данные правительственных чиновников из США и Великобритании, руководителей коммерческих компаний из Европы и Северной Америки.
Аудитория сайта Ashley Madison, по его собственным подсчетам, составляет свыше 35 млн пользователей из 48 стран. До того, как обнародовать похищенные сведения, хакеры выступили с ультиматумом, заявив, что готовы не выкладывать в сеть персональные данные клиентов Ashley Madison только в том случае, если он объявит о своем закрытии.