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Сайт знакомств Ashley Madison выплатит $11,2 млн пользователям, пострадавшим от кибератаки

Общество
22 июля, 0:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июля. /ТАСС

Базирующийся в Канаде интернет-ресурс неизвестные хакеры взломали в 2015 году

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Суд в США в пятницу в предварительном порядке одобрил соглашение, достигнутое в рамках урегулирования спора между интернет-порталом знакомств Ashley Madison и его пользователями, личные данные которых были украдены в результате хакерской атаки. Владельцы сайта выплатят пострадавшим в общей сложности $11,2 млн, сообщило агентство Associated Press (AP).

Выплату одобрил судья в Сент-Луисе (штат Миссури) Джон Росс. Окончательное решение по данному вопросу он примет в ноябре, поэтому подлежащая выплате сумма в итоге может незначительно измениться.

Базирующийся в Канаде интернет-портал Ashley Madison в 2015 году взломали неизвестные хакеры. В результате личные данные миллионов его пользователей были выложены в интернет. Выяснилось, что в этом массиве информации есть в том числе данные правительственных чиновников из США и Великобритании, руководителей коммерческих компаний из Европы и Северной Америки.

Аудитория сайта Ashley Madison, по его собственным подсчетам, составляет свыше 35 млн пользователей из 48 стран. До того, как обнародовать похищенные сведения, хакеры выступили с ультиматумом, заявив, что готовы не выкладывать в сеть персональные данные клиентов Ashley Madison только в том случае, если он объявит о своем закрытии.

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