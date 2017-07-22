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Митрополит Иларион: возрождение церкви происходит "не по разнарядке"

Общество
22 июля, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июля. /ТАСС

Cвященнослужитель при этом отметил, что в стране продолжают появляться новые псевдорелигиозные сектантские группы

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Глава Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион считает, что возрождение Русской Православной церкви (РПЦ) происходит не по разнарядке сверху, а потому, что в обществе есть реальная потребность в духовной жизни. Об этом он сказал в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Мне известно, что во всех епархиях Русской Церкви продолжается рост числа приходов. В 1988 году их было шесть тысяч, сейчас - тридцать шесть. В течение каждого года мы открывали более тысячи храмов, то есть более трех приходов в день, и это происходит не по разнарядке, а по причине подлинного возрождения церковной жизни", - сказал он.

Вместе с тем, по словам священнослужителя, в стране продолжают появляться новые псевдорелигиозные сектантские группы, противодействовать которым должны представители традиционных для России религий - православия, ислама, буддизма и иудаизма.

"Для понимания того, что является опасной сектой и вообще, что является сектой, очень важна экспертиза представителей традиционных конфессий. Под маской религии сегодня могут существовать самые разные явления, в частности, как мы знаем, под лозунгами ислама нередко выступает терроризм", - считает митрополит Иларион.

Он добавил, что, будучи настоятелем московского храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость", каждые полгода совершает чин присоединения к церкви тех, кто пал жертвой сектантских вероучений.

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