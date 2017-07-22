Мешавшие проезду спасателей к месту ДТП в Германии оштрафованы на €60

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БЕРЛИН, 22 июля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Правоохранительные органы ФРГ наложили штраф в размере €60 на каждого из 20 зевак, которые препятствовали проезду спасательных служб к месту автоаварии. Об этом в субботу сообщили в полиции.
ДТП произошло в пятницу утром на отрезке автобана №3 между Нюрнбергом и Альтдорфом. Жилой автофургон столкнулся с грузовиком, пострадал один человек. Многие из проезжавших мимо водителей останавливались и снимали случившееся на фотокамеру. Причем поскольку некоторые использовали смартфон за рулем, они дополнительно получат один штрафной пункт в регистре Федерального ведомства автомобильного транспорта (КБА) в городе Фленсбург (Нижняя Саксония), а это серьезнее, чем предостережение в виде денежного штрафа.
В конце мая власти ФРГ приняли закон, согласно которому намеренное препятствование проезду спасательных служб к месту ЧП считается уголовно наказуемым деянием. За это предусматривается денежный штраф или даже наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. Поводом для принятия закона послужили неоднократные случаи, когда посторонние люди не оказывали первой помощи пострадавшим, а вместо этого снимали ДТП на камеру или же попросту глазели на произошедшее, препятствуя - вольно или невольно - проезду и работе спасателей.