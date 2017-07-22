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В Нью-Джерси выставят на продажу дом, где жили обвиненные в шпионаже россияне

Общество
22 июля, 21:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Инвестор Джереми Макдональд намерен продать двухэтажный коттедж примерно за $700 тыс.

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© AP Photo/Rich Schultz

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. Дом в Монтклэре (штат Нью-Джерси), где жили двое россиян, обвиненных в 2010 году властями США в шпионаже в пользу РФ, будет выставлен на продажу. Об этом сообщил в субботу интернет-портал NJ.com.

Продать двухэтажный коттедж примерно за $700 тыс. намерен инвестор Джереми Макдональд. Компания North N.J. House Buyers LLC, совладельцем которой он является, купила дом в июне за $340 тыс. До этого данная недвижимость принадлежала банку Santander, его представители купили дом за $440 тыс. на аукционе, организованном Службой судебных приставов США.

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Макдональд сообщил журналистам, что планирует провести в коттедже ремонт примерно на $200 тыс., а потом продать за $700 тыс. Инвестор отметил, что не знал об истории дома, в котором до 2010 года жили Владимир и Лидия Гурьевы, известные местным жителям как Ричард и Синтия Мерфи.

Они были арестованы в июле 2010 года вместе с восемью другими лицами по обвинению в шпионаже в пользу России. Впоследствии все они были переданы российской стороне в обмен на четырех человек, обвиненных в РФ в государственной измене.

"Я даже не знал, что это был дом российских разведчиков, - отметил Макдональд. - Риэлтор, с которым я сейчас работаю, показал мне новостные публикации об этой истории". По мнению инвестора, история коттеджа не окажет принципиального влияния на то, каким будет интерес к нему на рынке.

По данным СМИ, история россиян, обвиненных в США в шпионаже, послужила основной сюжета популярного в США телесериала "Американцы" (The Americans). В центре повествования сотрудники КГБ, которые в годы холодной войны вели разведывательную деятельность в США в пользу СССР.

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