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Умерла ведущая программы "Доброе утро" Елена Миронова

Общество
23 июля, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июля. /ТАСС

В сообщении Первого канала говорится, что телеведущая "долго боролась с тяжелой болезнью, но недуг оказался сильнее"

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МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Телеведущая Первого канала Елена Миронова скончалась в Москве после продолжительной тяжелой болезни. Об этом сообщается в воскресенье на сайте телеканала.

"Не стало известной ведущей "Доброго утра" Елены Мироновой. Она долго боролась с тяжелой болезнью, но недуг оказался сильнее. На Первом канале Елена Миронова проработала многие годы, с неизменной улыбкой желала всем хорошего начала дня. Зрители любили ее не только за мягкий очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность", - говорится в сообщении телеканала.

Елена Миронова долгие годы работала корреспондентом программы "Время". "Это большая утрата для всего коллектива Первого канала, приносим соболезнования близким", - говорится в сообщении телеканала.

О месте и времени проведения прощания с Еленой Мироновой станет известно позже.

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