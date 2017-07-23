Ростуризм: застрявшие на двое суток в Турции туристы из РФ вылетят в ближайшее время

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МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские граждане, вылет которых из турецкого города Бодрум переносился в течение двух дней, смогут отправиться домой в ближайшее время. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Ростуризма.
"Туроператоры находятся во взаимодействии с туристами и оказывают им содействие в размещении, предоставлении питания. Участниками рынка предпринимаются меры для разрешения ситуации. Ожидается, что отправка туристов должна быть выполнена в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Задержка вылета, как отмечается, связана с решением вопросов технического обслуживания бортов.
Ранее сообщалось, что не менее 300 российских граждан уже два дня не могут вылететь из турецкого города Бодрум. В генконсульстве РФ в Анталье ТАСС заявили, что сначала рейс был перенесен с пятницы на 14:00 (время совпадает с московским) на 22 июля, потом на 03:00 23 июля. Затем, как отмечалось, он был вновь перенесен на 05:00 воскресенья.