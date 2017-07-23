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Япония создаст центры мониторинга за радиацией на случай аварий на АЭС в регионе

Общество
23 июля, 17:45 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 23, июля. /ТАСС

В стране опасаются, что в случае инцидентов на АЭС в Южной Корее или на острове Тайвань радиоактивные частицы ветром может принести в Японию

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ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Сразу несколько новых центров мониторинга за уровнем радиации появятся в Японии до весны будущего года. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что специальные центры будут отслеживать изменения уровня радиации, если аварии произойдут на АЭС в соседних государствах. Созданием этих структур займется главный в стране атомный регулятор, а расположены они будут на небольших отдаленных островах к юго-западу от основной японской территории.

Здесь опасаются, что в случае инцидентов на АЭС в Южной Корее или на острове Тайвань радиоактивные частицы ветром может принести в Японию. Новые центры позволят оперативно отследить изменение уровня радиации и дадут местным властям дополнительное время на принятие необходимых мер по защите населения.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году Япония активно занимается укреплением безопасности на национальных атомных объектах и разрабатывает методы защиты собственной территории в случае инцидентов в соседних странах.

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