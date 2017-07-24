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В Минздраве призвали не допустить попадание на рынок новых заменителей табака и сигарет

Общество
24 июля, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Замглавы ведомства Дмитрий Костенников заявил, что табачные компании специально разрабатывают подобную продукцию, "чтобы замещать нишу и все-таки продолжать делать бизнес на зависимости от табака"

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Необходимо запретить выход на рынок РФ новой продукции, которая позволяет поддерживать зависимость от табака и никотина. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.

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"На мой взгляд, еще очень важной проблемой является проблема недопущения на рынок новой табачной продукции, которая не была характерна для нашей страны, а разрабатывается табачными компаниями специально для того, чтобы замещать нишу и все-таки продолжать делать бизнес на зависимости от табака, никотина", - сказал он.

По его словам, в рамках антитабачной концепции, "основная инициатива, которая сейчас прорабатывается на пять стран, которые входят в ЕАЭС - это универсальная пачка".

"Самая важная мера, которая сейчас в принципе возможна для того, чтобы не привлекать новых потребителей этой продукции", - пояснил замминистра.

Костенников также отметил, что на данный момент одновременно обсуждается вопрос отчетности табачных компаний о рецептуре сигарет и ингредиентах, которые входят в каждую пачку. "Сейчас уже речь идет о каких-то нюансах в деталях, чтобы можно было это все понимать, и при необходимости контролировать", - добавил он.

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