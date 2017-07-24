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Полиция отправила домой девочку из Мурманска, ехавшую в лагерь с наркотиками и алкоголем

Общество
24 июля, 13:06 UTC+3 САМАРА САМАРА 24, июля. /ТАСС

Отмечается, что уголовное дело по данному факту не возбуждалось

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САМАРА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции отправили домой в Мурманск направлявшуюся в летний лагерь 14-летнюю девочку, которую 22 июля сняли с поезда в Самаре с наркотиками и алкоголем в багаже. Об этом ТАСС сообщили 24 июля в пресс-службе управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

"Сотрудники полиции провели с ней беседу, после чего девочку с сопровождением отправили домой в Мурманск", - отметили в пресс-службе.

Полицейские сняли ребенка с поезда в Самаре 22 июля. Жительница Мурманска ехала на отдых в один из оздоровительных лагерей Самарской области. Полиция обнаружила у нее в сумке бутылки с водкой и пакетик с наркотическим веществом.

Как сообщили ТАСС в Приволжском управлении Следственного комитета РФ на транспорте, уголовное дело по данному факту не возбуждалось.

"Уголовное дело не возбуждено. Вес найденного наркотика слишком мал для возбуждения дела. Сообщения в СМИ, что девочка якобы оказывала какие-то услуги сексуального плана, не соответствуют действительности", - добавили в СК.

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