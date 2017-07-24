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Ростовские хирурги удалили мужчине 37-килограммовую опухоль

Общество
24 июля, 13:22 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 24, июля. /ТАСС

Отмечается, что это самая большая опухоль как минимум за последние пять лет, которую удаляли донские хирурги

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Хирурги РНИОИ удаляют опухоль весом 37 кг

Хирурги РНИОИ удаляют опухоль весом 37 кг

© Пресс-служба Ростовского научно-исследовательского онкологического института

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Хирурги Ростовского научно-исследовательского онкологического института (РНИОИ) удалили жителю Ростовской области гигантскую забрюшинную опухоль весом 37 килограммов. Это самая большая опухоль как минимум за последние пять лет, которую удаляли донские хирурги, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе института.

"Увеличение живота в объеме пациент заметил три года назад, но не стал обращаться к врачу. Новообразование постепенно увеличивалось, пока не достигло гигантских размеров - примерно 60 на 60 сантиметров, вес больного вырос на треть. Пациент чувствовал себя нормально, с питанием проблем не возникало, однако он с трудом мог лежать на спине. Спустя три года больной обратился к врачу, который диагностировал забрюшинную опухоль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за огромного веса и размера новообразования у пациента фактически изменилась анатомия брюшной полости - правая почка и тонкий кишечник были оттеснены опухолью.

"Органы вернули на место, после чего к работе подключился пластический хирург, был иссечен избыток передней брюшной стенки и проведена пластика. В данном случае пациенту было показано только хирургическое лечение. Мужчина благополучно перенес операцию и выписан домой. Лечение проводилось бесплатно, за счет средств федерального бюджета по программе высокотехнологичной медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе.

Липосаркома - опухоль, образованная из жировой ткани. Чаще всего проявляется у мужчин в возрасте 50-60 лет. Этиология липосаркомы до конца не изучена, но предполагается, что причинами возникновения могут быть механические травмы, ионизирующее излучение и действие химических канцерогенов. Данный вид опухоли может появиться в любой части тела, где имеются жировые клетки.

В пресс-службе также сообщили, что подобный клинический случай в Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте встречался год назад. Тогда хирурги удалили гигантскую опухоль весом 20 килограммов. Также в мае 2017 года онкологи РНИОИ сделали операцию женщине, удалив крупную липосаркому размером 30 на 35 сантиметров.

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