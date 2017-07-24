Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко заверила, что Россия не пойдет по пути ограничения свободы СМИ

Общество
24 июля, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Спикер Совфеда считает недопустимым наступление на права СМИ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия не собирается вводить какие-либо ограничения на свободу слова и наступать на права СМИ. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2017 года, отвечая на вопрос, возможна ли блокировка иностранных СМИ за нарушение российского законодательства.

"Я считаю недопустимым ограничение свободы слова, наступление на права СМИ, какие-либо ограничения, потому что это недопустимо исходя из нашей Конституции и нашего законодательства. Это ничего не даст", - сказала сенатор. Она добавила, что для РФ неприемлемы "никакое силовое решение и ограничение свободы слова".

В этой связи сенатор вспомнила афоризм Наполеона. "Император Наполеон был мастером афоризмов, он сказал, что штыками можно сделать все что угодно, невозможно только одно: на них нельзя сидеть. И я думаю, что попытки с чьей-либо стороны силовыми методами решать те или иные проблемы могут дать какой-то эффект только на время. Нельзя идти по этому пути, Россия не идет по этому пути", - сказала сенатор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
18
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
2
В США умер кот, который 20 лет был "мэром" города
3
СМИ: неизвестный с бензопилой ранил пять человек в Швейцарии
4
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
5
Полиция отправила домой девочку из Мурманска, ехавшую в лагерь с наркотиками и алкоголем
6
Суд перевел математика Богатова из СИЗО под домашний арест
7
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама