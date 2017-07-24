Матвиенко заверила, что Россия не пойдет по пути ограничения свободы СМИ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия не собирается вводить какие-либо ограничения на свободу слова и наступать на права СМИ. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2017 года, отвечая на вопрос, возможна ли блокировка иностранных СМИ за нарушение российского законодательства.

"Я считаю недопустимым ограничение свободы слова, наступление на права СМИ, какие-либо ограничения, потому что это недопустимо исходя из нашей Конституции и нашего законодательства. Это ничего не даст", - сказала сенатор. Она добавила, что для РФ неприемлемы "никакое силовое решение и ограничение свободы слова".

В этой связи сенатор вспомнила афоризм Наполеона. "Император Наполеон был мастером афоризмов, он сказал, что штыками можно сделать все что угодно, невозможно только одно: на них нельзя сидеть. И я думаю, что попытки с чьей-либо стороны силовыми методами решать те или иные проблемы могут дать какой-то эффект только на время. Нельзя идти по этому пути, Россия не идет по этому пути", - сказала сенатор.