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Проезд в подмосковных автобусах можно будет оплатить банковской картой в 2018 году

Общество
25 июля, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

По словам главы "Мострансавто", оплата через валидатор обеспечит комфорт футбольным командам и болельщикам, которые приедут на чемпионат мира по футболу

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Крупнейший автоперевозчик Московской области ГУП "Мострансавто" начал разрабатывать возможность оплаты проезда в автобусах Подмосковья банковской картой в салоне через валидаторы. Эта работа ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России, сообщил руководитель предприятия Владислав Мурашов в интервью агентству РИАМО во вторник.

"Когда приедут иностранные болельщики, сложно будет их всех перевести на "Стрелку" [единая транспортная карта Подмосковья]. Сейчас мы отрабатываем вместе с партнерами вариант оплаты проезда банковской картой. Можно будет просто приложить ее к валидатору", - сказал Мурашов.

Это обеспечит комфорт футбольным командам и болельщикам, которые будут останавливаться в Московской области, к тому же руководство компании видит необходимость свести к минимуму наличные платежи за проезд в салоне автобуса, добавил он.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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