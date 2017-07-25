Роспотребнадзор с начала лета закрыл 18 несанкционированных детских лагерей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Проверки Роспотребнадзора, проводившиеся по всей стране с начала летнего сезона в 2017 году, выявили 18 несанкционированных детских лагерей. Об сообщается в пресс-релизе, поступившем в ТАСС.

"В ходе контрольно-надзорных мероприятий 2017 года Роспотребнадзором установлены факты работы 18 несанкционированных оздоровительных учреждений, не входящих в региональные реестры и начавших работу без уведомления органов Роспотребнадзора", - говорится в сообщении по итогам селекторного совещания, которое провела руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главы ведомства, в лагерях отдыхали 588 детей. Согласно пресс-релизу, деятельность учреждений сейчас приостановлена, дети были возвращены родителям, а средства за их путевки компенсированы при содействии Роспотребнадзора.

Ведомство напоминает о существовании "горячих линий" по вопросам детского отдыха и оздоровления. Информация о режиме работы и номерах телефонов размещена на сайтах территориальных Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

Всего в ходе проверок нарушения были выявлены практически в 80% проверенных оздоровительных учреждений. Ситуация с проведением летней оздоровительной кампании остается на постоянном контроле Роспотребнадзора.