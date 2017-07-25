Собянин: московские школьники сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом году

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Столичные учащиеся 11 классов показали результаты по сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) лучше, чем в 2016 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства.

"Сегодня подведем итоги единого госэкзамена. Он закончился успешно, московские школьники сдали экзамен лучше, чем в предыдущем году и в два раза лучше, чем в среднем по стране", - сказал он.

По словам мэра, в этому году выпускники московских школ показали прорывные результаты по математике, информатике и физике. Как следует из доклада столичного министра образования Исаака Калины на тему итоговой госаттестации столичных учащихся: от 91 до 100 баллов по математике в этом году набрали 809 школьников (в 2016 - 207), по информатике - 553 школьника (в 2016 - 280), по физике - 761 школьник (в 2016 - 454).

"Количество москвичей, поступающих в Московский физико-технический институт, за последние пять лет увеличилось более чем в три раза", - подчеркнул Собянин.

Калина отметил высокую востребованность столичных абитуриентов в ведущих вузах страны. В этом году более 17 тысяч выпускников 11 классов набрали по трем предметам больше 220 баллов.

"Не секрет, что в предыдущие годы московские ребята не очень успешно поступали на технологические специальности, они выбирали юридические и экономические специальности. В этом году около 600 столичных школ подготовили выпускников по технологическим специальностям с баллами от 90 и выше", - пояснил Калина.