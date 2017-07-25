Минприроды назначило нового директора национального парка "Русская Арктика"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Национальный парк "Русская Арктика" возглавил Александр Кирилов, ранее временно исполнявший обязанности директора. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.

"Директором национального парка "Русская Арктика" назначен Александр Кирилов. Приказ Минприроды России о назначении от 21.07.2017 №501-лс подписан министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе национального парка, Кирилов сменил на директорском посту Романа Ершова, который был директором с 2009 года. Кадровые перестановки произошли по решению Минприроды России, которое выступает учредителем особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая ООПТ в России. Ее площадь составляет 8,8 млн га. Парк расположен на двух полярных архипелагах - Новой Земле и Земле Франца Иосифа. На территории "Русской Арктики" сохраняют и изучают уникальные полярные природные комплексы, редкие виды животных и растений.