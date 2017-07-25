СМИ: американская компания вживит своим сотрудникам микрочипы

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ТАСС, 25 июля. Американская технологическая компания Three Square Market первой в США начнет внедрение чипов под кожу своим сотрудникам. Об этом заявил глава компании Тодд Уэстби в интервью телеканалу CNBC, распространенном в понедельник вечером.
"Внедрение чипов - это правильное решение, которое будет способствовать инновационному росту. Мы первые начнем использовать это в США", - сказал Уэстби, добавив, что он и члены его семьи в ближайшем времени планируют вживить чип под кожу.
Глава компании отмечает, что чип может быть использован вместо пропуска на работу, а также для покупки еды. По словам Уэстби, партнеры Three Square Market - шведская компания BioHax International - уже внедрили чипы 150 сотрудникам.
Чип "размером с рисовое зернышко" будет вживляться под кожу между большим и указательным пальцами. Стоимость внедрения одного чипа составляет $300, операция будет проводиться на добровольной основе. Уэстби сообщил, что управление по надзору за качеством продуктов и лекарств США уже одобрило инициативу.
По словам Уэстби, отследить местоположение человека с помощью чипа невозможно. "Устройство распознается только на расстоянии 15 см от считывающего прибора, - подчеркнул он. - Устройство не может быть взломано".
Ранее телеканал Би-би-си сообщил, что 50 из 85 сотрудников Three Square Market уже дали согласие на внедрение устройства.