Нижегородская область предоставит жилье для переселения жителям Крайнего Севера

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июля. /ТАСС/. Нижегородская область может стать одним из пилотных регионов, где будут предоставлять жилье гражданам, выезжающим с Крайнего Севера по программе переселения. Об этом стало известно в ходе совещания под руководством губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева с руководителями Камчатского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа по вопросу взаимодействия в сфере социальной и жилищной политики, в том числе в рамках реализации Федеральной целевой программы ''Жилище'' 2015-2020 годов, передает корреспондент ТАСС.

"Я думаю, у нас наиболее вероятные шанcы оказаться в этой программе, потому что у нас наиболее привлекательные условия на сегодняшний день. Наш регион наиболее конкурентоспособен по темпам строительства и ввода жилья, по ценовой политике, по условиям проживания. Мы совместно с депутатами Госдумы и Законодательного собрания региона, с коллегами с Севера проработаем этот вопрос досконально, и, я думаю, мы будем в числе пилотных проектов по реализации данной программы", - сказал журналистам министр социальной политики Нижегородской области Андрей Гнеушев.

В настоящий момент представители Нижегородской области показали делегации с Крайнего Севера малоэтажный жилой комплекс с квартирами эконом-класса, который претендует на участие в программе переселения. Жилой комплекс "Окский берег" находится в поселке Новинки Богородского района Нижегородской области на расстоянии 4 км от Нижнего Новгорода.

"Тот строящийся объект, который мы сегодня увидели, нам очень понравился. Небольшая этажность, наличие рядом рек и, главное, доступная цена. Для переезжающих северян главный критерий - цена, определенная государством, - 38 тыс. рублей за один квадратный метр. Ту социальную часть строящегося жилого комплекса, который мы смотрели, вполне в эти рамки можно уложить", - сказал журналистам заместитель губернатора Магаданской области, руководитель представительства правительства Магаданской области при правительстве РФ Степан Азнаурьян.

По его словам, Магаданская область готова рекомендовать своему населению иметь в виду Нижний Новгород как один из лучших объектов для переезда. "Из четырех регионов Крайнего Севера - Магаданской области, Якутии, Камчатского края, Чукотки - на данный момент подали заявление на переезд 72 тыс. человек. Мы посещаем и другие субъекты РФ. На мой личный взгляд, Нижегородская область входит в тройку наиболее перспективных регионов для переселения", - добавил Азнаурьян.

Готовность жилого комплекса

По словам губернатора региона Валерия Шанцева, во многом благодаря проекту "Окский берег" Нижегородская область является одним из лидеров в стране по реализации программы "Жилье для российской семьи". "Это перспективный проект - в рамках его реализации можно построить 1,5 млн квадратных метров с населением около 100 тыс. человек. Сейчас развивается социальная инфраструктура - планируется два детских сада, школа на 500 мест. Условия создаются, и мы крайне заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали работящие, воспитанные в труде люди", - сказал Шанцев.

"Проект соответствует требованиям в том числе и по этажности, их интересует малоэтажное строительство, не выше трех этажей. Здесь мы четко попадаем, потому что уже под 100 многоквартирных домов мы построили именно трехэтажными. Конечно, благоустройство самой территории и размах - они не ожидали увидеть проект, который находится между двумя федеральными трассами. Мне особенно приятно было показать те объекты, которые мы вводим в этом году, хоть некоторые из них еще находятся в стадии строительства - в частности это детский сад, электрическая подстанция и завод по производству строительных материалов, благодаря которому мы сможем обеспечить себя строительными материалами", - сказал исполнительный директор Союза нижегородских строителей, член совета директоров ООО "Экоград", один из авторов проекта "Окский берег" Шамиль Мансуров.

В настоящее время комитетом Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, министерством строительства и ЖКХ РФ, органами государственной власти субъектов РФ организована работа по внесению изменений в Федеральную целевую программу "Жилище" в части увеличения средств федерального бюджета на приобретение жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера.

Кроме того, прорабатывается вопрос софинансирования переселения за счет крупнейших предприятий, осуществляющих свою деятельность на Крайнем Севере.