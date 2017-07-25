В Южной Осетии построят храм РПЦ

ТАСС, 25 июля. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает во вторник пресс-служба президента.

"На встрече обсуждались вопросы строительства храма Русской Православной Церкви в Цхинвале, возможность обучения граждан Республики Южная Осетия в духовных семинариях и академиях России", - говорится в сообщении.

Анатолий Бибилов отметил, что "осетинский и русский народы имеют многие общие страницы истории и общие истоки православия; сегодня Южная Осетия готова продолжать эти традиции братства".

Предстоятель Русской церкви, приветствуя югоосетинского президента, выразил уверенность, что труды Анатолия Бибилова на высоком государственном посту будут содействовать консолидации общества. "От духовной жизни зависит и нравственность и законопослушание и многое другое, поэтому духовная жизнь людей, помимо чисто духовного, имеет и прикладное - социальное и политическое значение", - отметил патриарх.