Московский метрополитен выпустил билеты к 150-летию Российского Красного Креста

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московский метрополитен начал выдачу 600 тыс. проездных билетов с дизайном, посвященным 150-летию Российского Красного Креста. Об этом сообщается в среду на портале правительства Москвы.

"26 июля тематические билеты "Единый" на 20 поездок поступят в продажу во все кассы", - сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

На билетах размещена информация о благотворительной акции Красного Креста. QR-код на обороте проездного поможет перейти на сайт и пожертвовать средства на лечение нуждающихся в помощи детей.