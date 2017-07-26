Московский метрополитен выпустил билеты к 150-летию Российского Красного Креста

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московский метрополитен начал выдачу 600 тыс. проездных билетов с дизайном, посвященным 150-летию Российского Красного Креста. Об этом сообщается в среду на портале правительства Москвы.
"26 июля тематические билеты "Единый" на 20 поездок поступят в продажу во все кассы", - сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
На билетах размещена информация о благотворительной акции Красного Креста. QR-код на обороте проездного поможет перейти на сайт и пожертвовать средства на лечение нуждающихся в помощи детей.