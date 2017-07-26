Опрос: россияне мало следили за делом об убийстве Немцова

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россияне мало следили за расследованием и судом по делу об убийстве политика Бориса Немцова; большая часть респондентов, наблюдавших за процессом, склонна верить в виновность Заура Дадаева, но те, кто спланировал это преступление, им неясны. Об этом свидетельствуют результаты ежедневных опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) "ВЦИОМ-Спутник", касающихся отношения граждан РФ к судебному решению по "делу Немцова".

Как отмечается в материалах исследования, имеющихся в распоряжении ТАСС, имя Немцова известно подавляющему большинству россиян (88%), причем 37% заявили, что хорошо знакомы с его биографией. Однако социологи фиксируют зависимость между уровнем знания и возрастом респондентов: если среди 60-летних и старше эта доля (общая информированность) составляет 97%, то среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет - 47%.

Из тех участников опроса, кто сообщил, что знаком с деятельностью Немцова, за ходом суда над обвиняемыми в его убийстве следили 35%, при этом в возрастной группе от 18 до 24 лет таковых было 19%, в группе 60-летних и старше - 44%.

"Из них на вопрос о виновности [в убийстве] Заура Дадаева 42% ответили утвердительно, 19% - отрицательно, еще 39% не смогли дать определенный ответ", - указывается в материалах ВЦИОМ.

При этом, свидетельствуют результаты исследования, "81% опрошенных, слышавших о Немцове, не смогли высказать мнение о возможных организаторах убийства политика". Такой процент респондентов, знающих о Немцове, затруднились с ответом на вопрос, кто был организатором, кто планировал это преступление. Из конкретных прозвучавших версий наиболее популярной стала "кто-то из его (Немцова) окружения": этот ответ дали 3% участников опроса в данной категории.

По мнению генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, "огромный резонанс вокруг убийства яркого политика ельцинской эпохи довольно быстро сменился апатией и потерей интереса к расследованию этого странного дела". "Виновность Заура Дадаева вызывает у россиян мало сомнений, но мотивы и заказчики самого громкого убийства последних лет остаются для нашего общества неизвестными", - полагает он.

Методика опроса

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20-22 июля 2017 года среди россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов, она построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Убийство Немцова

Депутат Ярославской областной думы, сопредседатель партии РПР-Парнас (ныне "Парнас") Борис Немцов был убит в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года.

За это преступление 13 июля 2017 года Московский окружной военный суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет в колонии строгого режима со штрафом 100 тыс. руб. каждому. Максимальный срок получил исполнитель преступления - бывший заместитель командира батальона "Север" Дадаев.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.