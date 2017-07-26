Жители Приморья будут отвечать по закону за противопожарное состояние земельного участка

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного Собрания Приморского края (Заксобрание) приняли в пятницу поправки региональный закон "О пожарной безопасности", по которому жители будут обязаны заниматься противопожарной безопасностью своих земельных участков. Сейчас это делается по желанию владельцев, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

"На собственника земельного участка возлагается дополнительная ответственность за содержание его в таком состоянии, которое не станет причиной чрезвычайной ситуации. Таким образом, поправки в закон позволят контролирующим органам спрашивать с людей за противопожарное состояние земельных участков",- приводит пресс-служба слова заместителя председателя комитета по региональной политике и законности Александра Лося.

Отмечается, что несоблюдение правил противопожарной безопасности частными владельцами земли нередко становится в Приморье причинами ЧП. Так, три года назад часть села Амгу на севере Приморья сгорела из-за того, что человек развел на своей придомовой территории костер. Сильный ветер разнес огонь, в результате сгорело более 20 жилых домов и построек. Более 90% всех лесных пожаров возникает из-за сельскохозяйственных палов и костров, которые устраивают владельцы земли, пренебрегая требованиями безопасности.