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Жители Приморья будут отвечать по закону за противопожарное состояние земельного участка

Общество
26 июля, 10:39 UTC+3

Несоблюдение правил противопожарной безопасности частными владельцами земли часто приводит к ЧП в регионе, отметили в пресс-службе Заксобрания

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/.  Депутаты Законодательного Собрания Приморского края (Заксобрание) приняли в пятницу поправки региональный закон "О пожарной безопасности", по которому жители будут обязаны заниматься противопожарной безопасностью своих земельных участков. Сейчас это делается по желанию владельцев, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

"На собственника земельного участка возлагается дополнительная ответственность за содержание его в таком состоянии, которое не станет причиной чрезвычайной ситуации. Таким образом, поправки в закон позволят контролирующим органам спрашивать с людей за противопожарное состояние земельных участков",- приводит пресс-служба слова заместителя председателя комитета по региональной политике и законности Александра Лося.

Отмечается, что несоблюдение правил противопожарной безопасности частными владельцами земли нередко становится в Приморье причинами ЧП. Так, три года назад часть села Амгу на севере Приморья сгорела из-за того, что человек развел на своей придомовой территории костер. Сильный ветер разнес огонь, в результате сгорело более 20 жилых домов и построек. Более 90% всех лесных пожаров возникает из-за сельскохозяйственных палов и костров, которые устраивают владельцы земли, пренебрегая требованиями безопасности.

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