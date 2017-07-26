Проект технологичных поликлиник охватит за два года 2 тыс. медучреждений

ГОРКИ, 26 июля. /ТАСС/. Число поликлиник, вошедших в проект совершенствования деятельности, в концу 2019 года увеличится до 2 тыс.

Об этом сообщила журналистам глава Минздрава РФ Вероника Скворцова по итогам заседания президиума Совета по стратегическому развитию, на котором были одобрены три новых приоритетных проекта в сфере здравоохранения, в частности, касающегося поликлиник.

Она напомнила, что в пилотном режиме внедрение новых, технологичных стандартов в работу взрослых и детских поликлиник началось в трех регионах РФ еще несколько месяцев назад. "На сегодняшний момент это уже 115 поликлиник в 40 регионах, до конца года мы увеличим число поликлиник, вошедших в проект, до 200, и в течение ближайших двух лет - 2018-2019 годов - 2 тыс. поликлиник будут включены в этот проект", - сказала Скворцова.

По ее словам, в рамках проекта проводится мониторинг всех процессов в поликлиниках от записи на прием до прохождения диспансеризации. По результатам анализа проводится улучшение логистики. "Во-первых, существенно упрощается и становится комфортной запись на прием к врачу - с использованием всех возможных механизмов [электронной записи]", - рассказала глава Минздрава. Кроме того, оказываются разделены потоки больных и здоровых пациентов (которые, например, пришли на профилактику), а также обязанности врачей и персонала.

"Время ожидания у кабинетов сократилось более чем в три раза, и совершенно изменилась технология прохождения лабораторных исследований", - добавила Скворцова, отметив, что удовлетворенность граждан работой поликлиник, вошедших в проект, резко возросла. "Наша задача - этот позитивный опыт распространить", - подчеркнула министр.