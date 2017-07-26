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Скворцова: система аккредитации врачей в РФ будет соответствовать мировым стандартам

Общество
26 июля, 17:44 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 26, июля. /ТАСС

Система аккредитации состоит из ЕГЭ по медицине, объективного структурированного клинического экзамена и третьей части - на клиническое мышление

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ГОРКИ, 26 июля. /ТАСС/. Система аккредитации врачей в России, соответствующая международным стандартам, будет вводиться поэтапно в течение нескольких лет. Об этом сообщила журналистам глава Минздрава РФ Вероника Скворцова по итогам заседания президиума Совета по стратегическому развитию, на котором были одобрены три новых приоритетных проекта в сфере здравоохранения.

Она отметила, что один из них касается внедрения системы аккредитации врачей, которая будет проводиться по международным стандартам - таким же, которые приняты в США и Европе. "[Она] состоит из трех экзаменов: ЕГЭ по медицине... экзамен ОСКЭ (объективный структурированный клинический экзамен - прим. ТАСС) и третья часть - на клиническое мышление, решение ситуационных задач", - рассказала Скворцова.

"Сейчас уже у нас есть договоренности на уровне Всемирной организации здравоохранения - когда мы закончим включение в аккредитацию всех 1,9 млн человек, работающих в системе [здравоохранения РФ] с высшим и средним специальным образованием, то мы перейдем на систему взаимообращения с другими странами нашими специалистами, дипломами и аккредитационными листами", - добавила министр, подчеркнув, что уровень "должен быть либо международный, либо никакой". "Не бывает каких-то национальных уровней", - сказала Скворцова.

Она напомнила, что внедрение аккредитации специалистов в здравоохранении РФ началось еще в прошлом году, когда ее прошли 7,5 тыс. выпускников по двум медицинским специальностям. В этом году ее сдают уже более 32,5 тыс. выпускников медвузов. "На следующий год впервые сдают аккредитацию выпускники колледжей - это примерно 80 тыс. человек и с 2019 года подключаются все, кто заканчивают ординатуру, то есть узкие специалисты по более чем 60 специальностям - это еще 15 тыс. человек. И дальше, с 2020 года, мы должны подхватить тех, то проходит раз в пять лет реаккредитацию", - сообщила глава Минздрава.

По словам министра, когда система заработает полностью, ежегодно в РФ будет проводиться аккредитация 150 тыс. специалистов и реаккредитация примерно 350 тыс. медиков.

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