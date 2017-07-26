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Путин предложил добавить к сфере ответственности Голодец взаимодействие с волонтерами

Общество
26 июля, 16:59 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля./ТАСС

Президент отметил, что в каждом регионе должен быть определен ответственный за работу с таким направлением деятельности и с волонтерскими организациями

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ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля./ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил добавить к сфере ответственности вице-премьера Ольги Голодец координацию взаимодействия волонтерских структур с органами власти. С таким предложением глава государства выступил на встрече с представителями социально ориентированных НКО, благотворительных фондов и волонтерского движения.

"Нам нужно на федеральном уровне найти ответственных за это направление работы. Но и не менее важная, а может быть более важная составляющая - региональная, поскольку значительная часть компетенции, обязанностей лежит на плечах региональных, муниципальных властей, - сказал Путин. - А на уровне Федерации у нас есть вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец, которая отвечает за социальные вопросы. Если это выводить на уровень вице-премьера, естественным образом это будет ее сферой деятельности. Но можно просто уточнить ее ответственность".

Путин отметил, что в каждом регионе должен быть определен ответственный за работу с таким направлением деятельности и с волонтерскими организациями. "Мы в ходе работе с губернаторами обязательно будем это продвигать, я уверен, что мы это сделаем", - заключил президент.

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