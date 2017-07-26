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Путин рассчитывает на реализацию идеи создания Фонда поддержки соцпроектов

Общество
26 июля, 19:38 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 26, июля. /ТАСС

О готовности создать фонд, финансирующий на возвратной основе проекты в сфере социального предпринимательства, президенту доложила гендиректор АСИ Светлана Чупшева

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ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на реализацию идеи создания Фонда поддержки социальных проектов, этот вопрос будет проработан.

О готовности создать фонд, финансирующий на возвратной основе проекты в сфере социального предпринимательства, и об интересе ряда крупных предпринимателей к участию в работе такой структуры доложила в среду на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив гендиректор АСИ Светлана Чупшева. "Владимир Владимирович, если поддержите, мы готовы запустить работу фонда, безусловно хотим выйти на окупаемость <…> в течение трех лет, - обратилась Чупшева к президенту. - Мы готовы начать работу с сентября".

"Мы это все проработаем еще и, как уже говорили на встрече с председателями НКО, с волонтерами, будем, безусловно, двигаться в этом направлении. Надеюсь, что мы этот проект реализуем", - ответил президент.

Чупшева, говоря о планах создания такого фонда, отметила, что социальные предприниматели не могут рассчитывать на банковские кредиты, так как у них нет соответствующего обеспечения. "Мы встретились с рядом экспертов, с крупными предпринимателями <…> Проект очень востребован, это все подтвердили, и мы решили, что можем начать, наверное, с небольших влияний в этот фонд. Он может быть реализован за счет внебюджетных средств", - рассказала глава АСИ, пояснив, что средняя сумма инвестиций на социальный проект составит 2,5 млн рублей со сроком возврата 1-3 года.

По словам Чупшевой, заинтересованность в участии в работе такого фонда проявили, в частности, председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг, глава Qiwi Сергей Солонин, председатель ВЭБ Сергей Горьков, в наблюдательный совет фонда могут войти также представители Минтруда, Минздрава и Минэкономразвития.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Чупшева, Светлана Витальевна
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