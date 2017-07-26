Франция сократит до 48 часов срок выдачи виз интуристам, включая граждан РФ

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Франции намерены сократить срок выдачи туристических виз гражданам иностранных государств, включая Россию. Об этом заявил в среду премьер-министр республики Эдуар Филипп, представляя правительственный план по повышению привлекательности Франции для туризма.

Как он подчеркнул, процедуру выдачи виз Франция ускорит для стран, из которых идет наиболее заметный поток туристов. "Мы берем обязательство выдавать визы за 48 часов для 10 новых стран, включая Россию", - сообщил премьер-министр.

Переход на ускоренную процедуру оформления виз начнется с 1 ноября 2017 года.

Второй по приоритету мерой Филипп назвал сокращение очередей на паспортном контроле в крупнейших аэропортах страны. "Вторая мера - сократить время ожидания на границе в наших аэропортах. Для европейских граждан это будет не более 30 минут", - сказал он.

Франция является самым популярным туристическим направлением в мире. В 2016 году страна приняла 83 млн иностранных туристов, в текущем году власти страны рассчитывают превзойти этот показатель и установить новый мировой рекорд туристической посещаемости. Среднесрочная цель правительства - довести к 2020 году число иностранных туристов до 100 млн и получать ежегодный доход от туристической отрасли на уровне €50 млрд.