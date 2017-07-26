Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Агентство стратегических инициатив ожидает первый выпуск вуза НТИ к 2018 году

Общество
26 июля, 23:05 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 26, июля. /ТАСС

По словам директора направления "Молодые профессионалы" Дмитрия Пескова, университет будет выявлять дефицит компетенций у студента и выстраивать персональную программу их ликвидации

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) ожидает первую тысячу выпускников университета Национальной технологической инициативы (НТИ), где люди и искусственный интеллект будут учиться друг у друга, к 2018 году. Об этом в среду на выездом заседании наблюдательного совета АСИ сообщил директор направления "Молодые профессионалы" Дмитрий Песков.

Национальная технологическая инициатива - госпрограмма мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики. По данным АСИ, университет НТИ - это не вуз в привычном смысле слова; задачи университета - подготовка технологических лидеров от бизнеса и от государства, способных реализовать Национальную технологическую инициативу, и отработка лучших образовательных практик.

"В рамках работы по университету НТИ или, как мы называем, "Университета 2035 года" мы хотим начать внедрять совместное обучение, где человек учит искусственный интеллект, а искусственный интеллект учит его. Хотим иметь первую тысячу выпускников уже в следующем году, а к 2020 году выйти на 100 тыс. студентов, которые учатся в оффлайне и онлайне в этом университете", - сказал Песков.

По его словам, университет НТИ будет выявлять дефицит компетенций у студента и выстраивать персональную программу их ликвидации. "Мы хотим, чтобы это был первый университет в мире, в котором люди бы учились с искусственными интеллектами. Сегодня высочайшая технологическая революция происходит именно в сфере внедрения искусственного интеллекта в повседневную практику. Мы сейчас это не замечаем, но пока российских систем такого рода категорически недостаточно, а мировые проникли практически в каждый телефон, каждый дом", - отметил Песков.

По его словам, выпускники университета с необходимыми компетенциями и навыками будут востребованы у работодателей. Запуск университета НТИ планируется в формате технологической платформы через учреждение юридического лица, отметили в АСИ.

Агентство стратегических инициатив

Агентство стратегических инициатив - некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России и развитию профессиональных кадров. Также АСИ участвует в реализации Национальной технологической инициативы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
18
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп запретил трансгендерам служить в вооруженных силах
2
На юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей
3
Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с гражданством Саакашвили
4
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
5
Путин подписал закон о ратификации протокола о размещении авиагруппы РФ в Сирии
6
Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама