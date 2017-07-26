Агентство стратегических инициатив ожидает первый выпуск вуза НТИ к 2018 году

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ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) ожидает первую тысячу выпускников университета Национальной технологической инициативы (НТИ), где люди и искусственный интеллект будут учиться друг у друга, к 2018 году. Об этом в среду на выездом заседании наблюдательного совета АСИ сообщил директор направления "Молодые профессионалы" Дмитрий Песков.
Национальная технологическая инициатива - госпрограмма мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики. По данным АСИ, университет НТИ - это не вуз в привычном смысле слова; задачи университета - подготовка технологических лидеров от бизнеса и от государства, способных реализовать Национальную технологическую инициативу, и отработка лучших образовательных практик.
"В рамках работы по университету НТИ или, как мы называем, "Университета 2035 года" мы хотим начать внедрять совместное обучение, где человек учит искусственный интеллект, а искусственный интеллект учит его. Хотим иметь первую тысячу выпускников уже в следующем году, а к 2020 году выйти на 100 тыс. студентов, которые учатся в оффлайне и онлайне в этом университете", - сказал Песков.
По его словам, университет НТИ будет выявлять дефицит компетенций у студента и выстраивать персональную программу их ликвидации. "Мы хотим, чтобы это был первый университет в мире, в котором люди бы учились с искусственными интеллектами. Сегодня высочайшая технологическая революция происходит именно в сфере внедрения искусственного интеллекта в повседневную практику. Мы сейчас это не замечаем, но пока российских систем такого рода категорически недостаточно, а мировые проникли практически в каждый телефон, каждый дом", - отметил Песков.
По его словам, выпускники университета с необходимыми компетенциями и навыками будут востребованы у работодателей. Запуск университета НТИ планируется в формате технологической платформы через учреждение юридического лица, отметили в АСИ.
Агентство стратегических инициатив - некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России и развитию профессиональных кадров. Также АСИ участвует в реализации Национальной технологической инициативы.