Путин разрешил гражданам Киргизии работать в РФ водителями на основании национальных прав

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, которым вводится право граждан стран, где русский язык закреплен как официальный, работать профессиональными шоферами на территории РФ на основании национальных водительских удостоверений. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон "О безопасности дорожного движения" и в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Новый закон разрешает гражданам Киргизской Республики, а также гражданам государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории РФ, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами, использовать национальные или международные водительские удостоверения на территории РФ.

В конституциях Киргизии и Белоруссии закреплено, что русский язык употребляется там в качестве официального.

Федеральный закон вступает в силу со дня его опубликования.