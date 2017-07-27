Всероссийский образовательный форум "Таврида" открывается 27 июля

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Четвертая образовательная смена Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" начинает свою работу в Крыму на Бакальской косе 27 июля. Форум примет молодых композиторов, музыкантов и хореографов со всей России.

На смену приглашены студенты профильных образовательных учреждений, участники молодежных музыкальных коллективов, молодые композиторы и хореографы. "Участников ждут встречи с известными музыкальными деятелями, заслуженными артистами России, экспертами и почетными гостями, конвейер проектов с последующим розыгрышем грантов, обширная тематическая образовательная и внеучебная программа", - говорится на официальном сайте форума.

В первый образовательный день, 28 июля, гостями смены станут российский музыкальный продюсер, композитор, поэтесса, сценарист и режиссер Елена Кипер и владелец продюсерской компании Para Music Group Кори Стэнфорд. Продюсерский центр Para Music Group, саблейбл Sony Music, даст старт отбору молодых исполнителей, с одним из них планируется дальнейшее сотрудничество.

Кроме того, на этой смене российский композитор Игорь Крутой намерен провести кастинг среди музыкантов-форумчан, лучшие из них будут приглашены на международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна".

Молодежный форум "Таврида"

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Форум традиционно объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, а также музейного дела и преподавания истории.

Соответственно каждому направлению проводится восемь тематических смен форума. Цель "Тавриды" - формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России.

В этом году для участия в форуме было подано более 13 тыс. заявок. Ожидается, что до 31 августа в работе всех смен примут участие более трех тысяч человек. Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи, а также подведомственное этому агентству ФГБУ "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.

В 2017 году на "Тавриде" уже состоялись три образовательные смены. Первая собрала архитекторов, дизайнеров и урбанистов, вторая - художников, скульпторов и искусствоведов, а третья - писателей, поэтов, критиков и библиотекарей.