Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Предварительные пробы рыбы в Балтийском море выявили следы утечки химического оружия

Общество
27 июля, 12:26 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Дарья Решетникова

Пробы переданы шведским ученым для более тщательных лабораторных анализов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 27 июля. /Корр. ТАСС Дарья Решетникова/. Ученые нашли в пробах балтийской рыбы превышение нормы содержания мышьяка, что может свидетельствовать об утечке химического оружия, захороненного в море после Второй мировой войны. Об этом сообщила ТАСС завлабораторией морской экологии Института океанологии РАН Елена Ежова, участвующая в экспедиции на научно-исследовательском судне "Академик Николай Страхов".

Речь идет о проливе Скагеррак между Балтийским и Северным морями, эта акватория расположена у берегов Дании, Норвегии и Швеции. Ученые, участвующие в экспедиции на судне "Академик Николай Страхов", сделали такие предварительные выводы после проведенного экспресс-анализа, пробы переданы шведским ученым для более тщательных лабораторных анализов.

"У хищной тресковой рыбы сайды, отловленной в районе [острова] Мосешер, [пролив] Скагеррак, с помощью рентгенфлуоресцентного спектрометра было выявлено некоторое превышение содержания мышьяка в мышцах и печени. Данные нуждаются в уточнении и проверке, поскольку получены экспресс-методом на борту судна. Если результат подтвердится, это может свидетельствовать о поступлении люизита (боевое отравляющее вещество - прим. ТАСС) из прокоррозировавших снарядов в донные осадки и накоплении продуктов его разложения в пищевых цепях", - сказала Ежова.

Ученые также взяли около 350 проб донных осадков в местах захоронения боевых отравляющих веществ, которые тоже будут исследованы на наличие опасных веществ. Этот осадок будет высушен, и можно будет определить содержание в нем различных элементов, в том числе тех, которые показывают присутствие химического оружия.

Ежова подчеркнула, что в проливе Скагеррак, где проводились исследования, активно ведется промышленный лов рыбы. Она рассказала, что химическое оружие в этом месте оказалось случайно: после Второй мировой войны было запланировано вывезти его в глубоководный район Северного моря и затопить там вместе с судами, однако разыгравшийся шторм мог привести к крушению судов со снарядами в густонаселенном районе Европы и к гуманитарной катастрофе, в связи с чем союзники приняли решение затопить караван немедленно в наиболее глубоких участках Скагеррака.

Одна из задач экспедиции, в которой принимали участие российские, шведские и польские ученые, заключалась как раз в том, чтобы выявить возможные утечки опасных веществ из захороненного здесь химического оружия и связанные с этим изменения в экосистеме. Отбор проб проходил с соблюдением мер предосторожности, специалисты работали в защитных костюмах, очках и касках со специальными индикаторами, предупреждающими об опасном содержании компонентов химического оружия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Дания Россия Швеция Норвегия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
18
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские вновь задержали лишенную прав Мару Багдасарян за рулем на западе Москвы
2
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
3
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
4
Прокуратура обжаловала приговор Сергею Полонскому
5
Василий Небензя назначен постпредом России при ООН
6
Украинские правоохранители заблокировали штаб националистов в Киеве
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама