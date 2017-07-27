Предварительные пробы рыбы в Балтийском море выявили следы утечки химического оружия

КАЛИНИНГРАД, 27 июля. /Корр. ТАСС Дарья Решетникова/. Ученые нашли в пробах балтийской рыбы превышение нормы содержания мышьяка, что может свидетельствовать об утечке химического оружия, захороненного в море после Второй мировой войны. Об этом сообщила ТАСС завлабораторией морской экологии Института океанологии РАН Елена Ежова, участвующая в экспедиции на научно-исследовательском судне "Академик Николай Страхов".

Речь идет о проливе Скагеррак между Балтийским и Северным морями, эта акватория расположена у берегов Дании, Норвегии и Швеции. Ученые, участвующие в экспедиции на судне "Академик Николай Страхов", сделали такие предварительные выводы после проведенного экспресс-анализа, пробы переданы шведским ученым для более тщательных лабораторных анализов.

"У хищной тресковой рыбы сайды, отловленной в районе [острова] Мосешер, [пролив] Скагеррак, с помощью рентгенфлуоресцентного спектрометра было выявлено некоторое превышение содержания мышьяка в мышцах и печени. Данные нуждаются в уточнении и проверке, поскольку получены экспресс-методом на борту судна. Если результат подтвердится, это может свидетельствовать о поступлении люизита (боевое отравляющее вещество - прим. ТАСС) из прокоррозировавших снарядов в донные осадки и накоплении продуктов его разложения в пищевых цепях", - сказала Ежова.

Ученые также взяли около 350 проб донных осадков в местах захоронения боевых отравляющих веществ, которые тоже будут исследованы на наличие опасных веществ. Этот осадок будет высушен, и можно будет определить содержание в нем различных элементов, в том числе тех, которые показывают присутствие химического оружия.

Ежова подчеркнула, что в проливе Скагеррак, где проводились исследования, активно ведется промышленный лов рыбы. Она рассказала, что химическое оружие в этом месте оказалось случайно: после Второй мировой войны было запланировано вывезти его в глубоководный район Северного моря и затопить там вместе с судами, однако разыгравшийся шторм мог привести к крушению судов со снарядами в густонаселенном районе Европы и к гуманитарной катастрофе, в связи с чем союзники приняли решение затопить караван немедленно в наиболее глубоких участках Скагеррака.

Одна из задач экспедиции, в которой принимали участие российские, шведские и польские ученые, заключалась как раз в том, чтобы выявить возможные утечки опасных веществ из захороненного здесь химического оружия и связанные с этим изменения в экосистеме. Отбор проб проходил с соблюдением мер предосторожности, специалисты работали в защитных костюмах, очках и касках со специальными индикаторами, предупреждающими об опасном содержании компонентов химического оружия.