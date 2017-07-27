Минтруд включил предложения Кузнецовой в проект плана мероприятий Десятилетия детства

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Министерство труда включило более 30 предложений со стороны уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в проект плана мероприятий в рамках проведения Десятилетия детства. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена.
Президент Владимир Путин 29 мая подписал указоб объявлении 2018-2027 годов в РФ Десятилетием детства. Правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, рассчитанных до 2020 года.
"Часть инициатив [детского омбудсмена Анны Кузнецовой] направлена на расширение комплекса мер социальной поддержки многодетных семей, законодательное определение на федеральном уровне понятия (и статуса) многодетной семьи, а также на совершенствование порядка предоставления многодетным семьям земельных участков, пригодных для строительства и ведения хозяйства, и механизма решения проблемы обеспечения жильем многодетных семей и семей, воспитывающих ребенка-инвалида", - говорится в сообщении пресс-службы.
Одно из предложений касается создания института государственных нянь. С этой инициативой Кузнецова выступила 2 июня, отметив, что в России более 5 млн матерей воспитывают детей в одиночку. Предполагается, что государственные няни, пройдя специальное обучение, регистрацию и получив сертификат, будут предоставлять на дому (у себя или у ребенка) в соответствии со стандартом услуги по присмотру и уходу за малышами в возрасте до 3 лет. Кузнецова считает, что этот проект позволит создать новые рабочие места, особенно "в дальних районах, где точно никогда не построят детский сад, потому что это нерентабельно".
Еще одно предложение омбудсмена связано с расширением перечня бесплатных дополнительных общеобразовательных программ, таких как иностранные языки, наука, рукоделие, конструирование, развитие системы ДЮСШ и отбор детей из общеобразовательных организаций для профессиональной подготовки юных спортсменов.
Пресс-служба детского омбудсмена также обращает внимание на инициативы в области здравоохранения. Они направлены на развитие паллиативной помощи несовершеннолетним, а также на обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации российского производства. Кроме того, Кузнецова предложила внедрить в общеобразовательные программы курса "Семьеведение" (или "Уроки семейного счастья"), включая разработку перечня рекомендуемых практик преподавания и подготовки специалистов данного профиля. Эту инициативу Кузнецова представила главе государства накануне Международного дня защиты детей.