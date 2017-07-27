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В Норильск поступили 18 новых автобусов для пассажирских перевозок

Общество
27 июля, 13:55 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 27, июля. /ТАСС

С 2014 года в городе действует программа обновления муниципального транспорта

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КРАСНОЯРСК, 27 июля. /ТАСС/. Новые 18 автобусов МАЗ поступили на муниципальное предприятие Норильска (север Красноярского края), занимающееся пассажирскими перевозками - "НПОПАТ". Об этом ТАСС сообщили в мэрии города.

"Автобусы уже поступили в город и выйдут на линию с 1 сентября. В этом году парк обновляется на 18 автобусов", - отметили в мэрии.

Там уточнили, что программа обновления муниципального транспорта действует с 2014 года, за это время был приобретен 101 автобус (с учетом закупленных в 2017 году 18 автобусов) из 250 машин. Программа будет действовать до 2020 года. Ее реализация проводится при финансовой поддержке компании "Норникель", добавили в мэрии. Объем финансовой поддержки не уточняется.

Автобусы выполнены в "северном" исполнении, оборудованы пневмоподвесткой и пандусами для маломобильных пассажиров.

Норильск - заполярный город на севере Красноярского края, в нем проживает 176 тыс. человек (второй по численности населения город в крае). Градообразующим предприятием является заполярный филиал компании "Норникель". В Норильске вырабатывается порядка 20% мировых объемов никеля.

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