В Норильск поступили 18 новых автобусов для пассажирских перевозок

Ученые проведут микробиологическое исследование почвы на Земле Франца-Иосифа и Новой ЗемлеНаука 27 июля, 13:34
Василий Небензя назначен постпредом России при ООНПолитика 27 июля, 13:33
В аэропорту Сочи на месяц раньше встретили трехмиллионного пассажираТранспорт 27 июля, 13:20
Полицейские вновь задержали лишенную прав Мару Багдасарян за рулем на западе МосквыПроисшествия 27 июля, 13:06
За рулем и очень опасен: стритрейсеров и автохамов приравняют к хулиганамОбщество 27 июля, 13:06
Тотальный диктант-2018 пройдет 14 апреляОбщество 27 июля, 12:59
"Газпром нефть" вложила 1,4 млрд руб. в модернизацию битумной установки на Омском НПЗТЭК 27 июля, 12:57
Двигатель на метане для "БелАЗа" представят промышленники Урала в БелоруссииНовости Урала 27 июля, 12:45
Сборная Бразилии по футболу начала изучать русский язык и культуру России перед ЧМ-2018Спорт 27 июля, 12:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 27 июля. /ТАСС/. Новые 18 автобусов МАЗ поступили на муниципальное предприятие Норильска (север Красноярского края), занимающееся пассажирскими перевозками - "НПОПАТ". Об этом ТАСС сообщили в мэрии города.
"Автобусы уже поступили в город и выйдут на линию с 1 сентября. В этом году парк обновляется на 18 автобусов", - отметили в мэрии.
Там уточнили, что программа обновления муниципального транспорта действует с 2014 года, за это время был приобретен 101 автобус (с учетом закупленных в 2017 году 18 автобусов) из 250 машин. Программа будет действовать до 2020 года. Ее реализация проводится при финансовой поддержке компании "Норникель", добавили в мэрии. Объем финансовой поддержки не уточняется.
Автобусы выполнены в "северном" исполнении, оборудованы пневмоподвесткой и пандусами для маломобильных пассажиров.
Норильск - заполярный город на севере Красноярского края, в нем проживает 176 тыс. человек (второй по численности населения город в крае). Градообразующим предприятием является заполярный филиал компании "Норникель". В Норильске вырабатывается порядка 20% мировых объемов никеля.